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الأحد، 27-02-2022 08:58 م

ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية بلغت 197 كلم/ساعة على الطريق الصحراوي

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الوكيل الاخباري - ضبط العاملون في إدارة الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة جنونية على الطريق الصحراوي بلغت 197 كلم/ساعة.

 

وقالت الدوريات الخارجية إنه بالرغم من الحوادث المؤلمة التي شهدها الاختصاص اليوم الأحد وما رافقها من نتائج بشرية أو اضرار مادية، لا تزال هناك ممارسات تطغى على يومنا المروري تعكس مدى الاستهتار لدى بعض الإخوة السائقين وخصوصا في مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

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وبينت أن السائق عرّض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

 

وختمت إدارة الدوريات الخارجية منشورها بالقول: التزامك دليل وعيك، لا تدخل الحزن على محبيك بسبب حادث مروري.


 


 




 

 


 

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