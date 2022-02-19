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السبت، 19-02-2022 04:41 م

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة

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الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد الدكتور حسام القاضي، إن جميع الطرق الخارجية في المملكة سالكة.

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وأضاف، اليوم السبت، أن منطقة رأس النقب شهدت تساقطا لثلوج خفيفة على فترات، فيما تشهد بعض المناطق ضمن اختصاص الجنوب والوسط أمطارا ما بين الحين والآخر.


وبين العقيد القاضي أنه تم نشر طواقم إضافية من الدوريات الخارجية على الطرق الخارجية كافة، داعيا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم..

 




 

 


 

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