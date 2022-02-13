تحويلة جديدة على الطريق الصحراوي وتنويه هام للسائقين

الوكيل الإخباري -

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أعلنت ادارة الدوريات الخارجية، اليوم الاحد، عن البدء بتنفيذ تحويلة مرورية وإغلاق الطريق من آخر نزول النقب إلى منطقة الحميمة، للسير القادم من معان باتجاه العقبة لمسافة 8 كم.وقالت الادارة، إن ذلك يأتي من أجل صيانة جزء من الطريق الصحراوي بتلك المنطقة، في حين سيتم تحويل السير للمسرب المقابل صعوداً ونزولا بتحويلة مرورية مؤقتة لحين الإنتهاء من الصيانة اللازمة.ودعت الإدارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالمسرب المخصص وعدم التجاوز الخاطئ والإلتزام بالسرعات المقررة حفاظاً على السلامة.