السبت 23-01-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الاوبئة : مؤشرات على أن الأردن في نهاية المنحنى الوبائي

تطورات هامة بحالة فتاة مستشفى الجامعة الصحية

الارصاد تحذر من طقس الاحد

396 حالة كورونا في المستشفيات الاردنية

%4.67 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

القطامين: المراقب الصحي ستتحمله الحكومة لغاية ٢٥ طفلا في الروضة

حريق فرن دهان مركبات بعمان

حقيقة وفاة الفتاة التي تعرضت للضرب على يد شقيقها بعمان

السبت، 23-01-2021 05:34 م

ضبط مستحضرات تجميل تحوي مواد محظورة بالاردن

1120203014535603675256


الوكيل الاخباري - ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، نحو ألف عبوة من مستحضرات التجميل، بينها مستحضرات فرد وتمليس الشعر (بروتين) لاحتوائها على مادة الفورمالديهايد المحظورة داخل منشأة لتصنيع وتداول مستحضرات تجميل مخالفة وغير مجازة في عمان.
اضافة اعلان

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات إن كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية بالمؤسسة ضبطت هذه المنشأة المخالفة بالتعاون مع كوادر الشرطة الملكية للبيئة والسياحة فرع العاصمة.

وأوضح مهيدات في بيان صحافي، اليوم السبت، أن المؤسسة وبحسب أسس تداول مستحضرات التجميل الصيدلانية لسنة 2016، تحظر استخدام مادة الفورمالديهايد في إنتاج المستحضرات نظرا لعدم مأمونيتها فضلا عن أن المنشأة المخالفة مرخصة حصرا لغايات بيع مستحضرات التجميل لا تصنيعها. وبين أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة أغلقت المنشأة المخالفة بالشمع الأحمر، وستتخذ الإجراء القانوني اللازم بحق المخالفين، مشيرا إلى أن المؤسسة من خلال جولاتها التفتيشية المستمرة تسعى لتوفير مستحضرات تجميل آمنة وفعالة ضمن المعايير الصحية المعتمدة بما يكفل صحة وسلامة مستخدميها.

ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أية شكوى أو ملاحظة بهذا الخصوص على الهاتف المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس أب على الرقم 0795632000.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202011184757308180937

لجنة الاوبئة : مؤشرات على أن الأردن في نهاية المنحنى الوبائي

9026521571645707intensive-care

تطورات هامة بحالة فتاة مستشفى الجامعة الصحية

1202122215018253342945

396 حالة كورونا في المستشفيات الاردنية

1202115212523100824793

%4.67 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

120212117477915671170

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

120216171543758721405

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

أخبار متعلقة
الغذاء والدواء

الغذاء والدواء: إحالة 88 مؤسسة للنائب العام ومحكمة أمن الدولة العام الماضي