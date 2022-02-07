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الإثنين، 07-02-2022 08:17 م

ضبط 130 مصابا بكورونا خالفوا إجراءات العزل المنزلي منذ العام الماضي في عمّان

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الوكيل الاخباري - قال محافظ العاصمة، ياسر العدوان، الاثنين، إنّه تم ضبط 130 مصابا بفيروس كورونا خالفوا إجراءات العزل المنزلي منذ العام الماضي حتى اليوم حولوا إلى الحجر المؤسسي لاستكمال مدة الحجر ثم تحويلهم للقضاء لاتخاذ الاجراء القانوني بحقهم.

وأضاف العدوان، لـ "المملكة"، أن هناك تنشيط لعمليات التفتيش على المصابين بكورونا ومعزولين منزليا بعد تفتشي انتشار الفيروس ومتحوراته.

وأشار، إلى أنه يوجد فرق متعددة تقوم بعمل جولات ميدانية على كافة المحجورين بناء على كشوفات ترد من وزارة الصحة عليها أسماء وأرقام هواتف ومساكن المصابين.

وبين، أن فرق وزارة الداخلية في العاصمة عمان قامت بعمل 3165 جولة ميدانية منذ 2021 حتى الآن.

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