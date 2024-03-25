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الإثنين، 25-03-2024 07:38 م

ضبط 593 متسولا ومتسولة في الأردن الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تقريرها عن الشهر الماضي، رصدت فيه أبرز خدماتها المقدمة.

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وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة 8233 معاملة متعلقة بإعداد دراسات اجتماعية لمنح تأمين صحي لأسر فقيرة، و211 معاملة إعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 70 معاملة تسوية حقوق الورثة، كما استقبلت 1695 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.


ووفق التقرير رخصت الوزارة 10 حضانات، وألحقت 44 طفلا في دور رعاية إيوائية، وخروج 30 طفلا من دور الرعاية، وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، سُجلت 15 جمعية، وانضمت 3 لعضوية الاتحاد، وأنذرت 4 جمعيات، وشكلت 9 هيئات إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت هيئتان مؤقتتان أعمالهما.


وأشار التقرير إلى إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، ضبط فيها 593 متسولا ومتسولة.

 




 

 


 

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