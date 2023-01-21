ضريبة الدخل والمبيعات: نظام الفوترة لم يأتي لإقرار ضريبة

الوكيل الإخباري - قال مدير عامّ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبوعلي إنّ نظام الفوترة جاء لينظّم العلاقة بين دائرة الضريبة والمفوتر، لافتاً إلى أنّ هذا النظام يعتبر أداة لإصدار فاتورة وليس ضريبة.

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وأكّد أنّ النظام لا يطلب الفواتير القديمة والّتي تسبق تاريخ الربط، ولكن يبدأ إصدار الفواتير من تاريخ الربط.



وحول ربط نظام الفوترة لدى الدائرة مع الشركات، أكّد أبوعلي، أنّه سيتمّ التعامل مع كلّ شركة لديها نظامها الخاصّ للتكيف مع النظام .



وشدّد أبو علي على أنّ النظام يتيح التعديل والإلغاء للفواتير وفق ضوابط محدّدة أتاحها النظام، مشدّداً على أنّ النظام مرن يراعي الكثير من التفاصيل في أثناء إصدار الفاتورة.



ونوّه بأنّ نظام الفوترة يسمح التجربة حاليّاً وإلغاء الفواتير، مؤكّداً أنّ القطاعات الّتي لم تربط على النظام بشكل تامّ يتاح لشركاتها الشطب والإلغاء للفواتير.



وحول من يسمح له بعدم التسجيل، أجاب أبوعلي، أنّ جهتين سمح لهما النظام بعدم التسجيل وهما: البقّالة ومن في حكمها والّتي يقلّ إجماليّ المبيعات فيها سنويا عن 75 ألف دينار، والحرف الّتي يقلّ إجماليّ مبيعاتها عن 30 ألف دينار.

وشدّد على أنّ نظام الفوترة يعمل على تنظيم العلاقة مع المفوتر، ويعزّز الثقة معه.

