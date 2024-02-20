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الثلاثاء، 20-02-2024 07:24 م

طائرة مساعدات ألمانية ثانية تصل قاعدة الأزرق لإرسالها لغزة

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 الوكيل الاخباري - وصلت إلى قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية – الأزرق، الثلاثاء، طائرة مساعدات عسكرية ألمانية ثانية تحمل على متنها معدات طبية وأدوية لإرسالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى القاعدة مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والأقاليم العميد الطبيب سهل الحموري، والسفير الألماني في عمّان بيرترام فون مولتكه، الذي صرح "أن ألمانيا تستخدم جميع القنوات المتاحة لتقديم المساعدة الإنسانية وتخفيف معاناة الناس في غزة، وأن المستشفيات الميدانية التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ضرورية لمساعدة الجرحى الفلسطينيين وإنقاذ الأرواح، ونحن فخورين بدعم عملها الشجاع".

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