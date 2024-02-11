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الأحد، 11-02-2024 04:54 م

بيان اردني بشأن الإمارات والبحرين

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة غوردون في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، يوم أمس، وأسفر عن استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوّة دفاع البحرين، وإصابة آخرين، وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

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وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد القضاة تضامن المملكة مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والإرهاب.

 

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