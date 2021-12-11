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السبت، 11-12-2021 04:50 م

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

كورونا 5


الوكيل الاخباري - حذر اختصاصي الاوبئة وامين عام وزارة الصحة الاسبق الدكتور عبدالرحمن المعاني من انهيار المنظومة الصحية في ظل الارتفاع المتوالي للاصابات ونسب الدخول للمستشفيات مع دخول المتحورالجديد اوميكرون الذي تزيد فيه نسبة العدوى عن الدلتا بمعدل ثلاثة اضعاف .

واضاف المعاني في تصريحات صحفية ان المرحلة تتطلب اعادة تقييم الوضع الصحي لاتخاذ قرارات سليمة وضرورية ، مشيرا الى ان القرارات التي تعلن غير كافية ويتم اتخاذها على استحياء، معتقدا ان الايدي المرتجفة لا تصلح لهذه المرحلة .

وقال المعاني ان الاردن اصبح بالمركز الاول على مستوى شرق المتوسط  باعداد الاصابات  وكذلك بعدد الوفيات واصبحت الدول تضعنا على القوائم الحمراء ، وتم الاعلان عن ذلك من قبل امريكا والاتحاد الاوروبي وقطر واصفا الوضع الوبائي بانه معقد وبغاية الحساسية .

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