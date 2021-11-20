طبيب اردني يكشف عن فاجعة عائلية بسبب كورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نصح الدكتور منذر الحوارات كافة الاصدقاء بالمبادرة الى تلقي لقاح كورونا دون الألتفات لكل ما يقال من تُرهات لا قيمة علمية لها.



جاء ذلك بعد وفاة عم الطبيب الحوارات وزوجته في اليوم التالي من وفاته.



وقال الحوارات، "من واجبي الأخلاقي بعد هذه الفاجعة العائلية أن أقدم النصح لكل صديق، أن يبادر فوراً وبدون تردد لأخذ المطعوم ودون الألتفات لكل ما يقال من تُرهات لا قيمة علمية لها".



وشكر الحوارات المعزين بوفاة عمه أحمد وزوجته.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

