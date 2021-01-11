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الإثنين، 11-01-2021 05:53 م

طبيب : الأعراض الجانبية بعد أخذ لقاح كورونا دليل على الإستجابة

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الوكيل الاخباري - اكد استاذ العلاج الدوائي السريري للامراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي ان ظهور الأعراض الجانبية بعد أخذ لقاح كورونا دليل على الإستجابة للمطعوم .

واضاف في اتصال مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة نشامى انه يجب ان يكون هناك توعية بأهمية تناول اللقاح وللمواطن حرية الاختيار .

ولفت ان هناك 25 مليون شخص اخذوا اللقاح في 45 دولة ولم تسجل اية وفيات بسببه، مؤكداً ان اللقاحات امنة وجميع الدراسات اثبتت ذلك ، وان الاعراض التي ظهرت للبعض كانت بسيطة وموضعية في مكان الحقن وحرارة بسيطة وارهاق لساعات قليلة .

واكد انه ليس هناك اختلاف في اعراض اللقاح بين جميع المطاعيم ، مشيراً انه لا يوجد اية خوف من تناول اللقاح ، وان ظهور هذه الاعراض البسيطة يؤكد ان المناعة تعمل وان هناك استجابة ، داعياً المواطنين الى عدم الالتفات الى الاشاعات حول خطورة تلقي اللقاح .

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