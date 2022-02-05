هل تقرر الحكومة العودة للاغلاقات إذا استمرت موجة كورونا حتى شهر رمضان ؟

الوكيل الاخباري - استبعد مصدر رسمي مُطلع أن يتم اقرار اعادت فرض حظر او اغلاقات إذا استمرت الموجة الرابعة من فيروس كورونا في الاردن، حتى شهر رمضان المبارك، والذي يأتي مع بداية نيسان المقبل.
وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إن ذروة الموجة الحالية من المتوقع أن تكون خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي، ما يعني بقاء وقت على بداية شهر رمضان.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي في الأردن لا يحتمل فرض المزيد من الإغلاقات والقيود، مشيرا إلى أهمية أن يتم الالتزام بالتعليمات الصحية لتلافي أي انتكاسات صحية والإقبال على تلقي المطعوم.
وكان استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة قال إن ذروة الموجة الحالية قد تكون طويلة نظرا لسرعة انتشار المتحور اوميكرون والمتحورات الناتجة عنه.
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ورجح الطراونة في تصريح لـ "الوكيل الاخباري" أن تمتد الموجة الحالية حتى شهر رمضان المبارك، نظرا لوجود خاصية للمتحور اوميكرون وBA2 و BA3 باصابة الاشخاص الذين اصيبوا سابقا والذين تلقوا المطعوم.
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