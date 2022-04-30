طرق سالكة بحذر بسبب الغبار - أسماء

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة الأشغال العامة، اليوم السبت، إن جميع الطرق الخارجية ضمن الاختصاص وخصوصا الطريق الصحراوي والطرق شرق المملكة تشهد تدني لمدى الرؤية الأفقية وسالكة بحذر بسبب تشكل الغبار الناتج عن الرياح النشطة.ونوهت الوزارة إلى أنه يتم اغلاق مقاطع من الطرق التي تشهد تدني لمدى الرؤية الافقية بشكل جزئي ومؤقت في حال تطلب الأمر ذلك، حسب تقييم الشركاء في مديرية الأمن العام بالتنسيق مع الوزارة؛ حفاظا على سالمة مستخدمي الطرق.وجددت الوزارة تحذيرها، للمواطنين سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار، الناتج عن الرياح النشطة المرافقة للمنخفض الخماسيني المؤثر على المملكة وخصوصًا الطريق الصحراوي والطرق شرق المملكة.