ضبط مركبة كانت تسير بعكس السير على طريق عمّان - إربد

الوكيل الإخباري - ضبطت إدارة السير المركبة التي كانت تسير أمس الجمعة بعكس تجاه السير على طريق عمّان - إربد وهددت حياة مستخدمي الطريق.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان وصل لـ"الوكيل الإخباري"، إنه ورد للعاملين في إدارة السير فيديو جرى تداوله أمس الجمعة ظهر خلاله شخص يقود مركبته بصورة متهورة ويسير بعكس السير على طريق عمّان - إربد مهددا من معه بالمركبة ومستخدمي الطريق لخطر مميت.



وأكد أنه من خلال التحقيق في مقطع الفيديو جرى تحديد المركبة والشخص الذي كان يقودها وأُلقي القبض عليه وضُبطت المركبة.

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وأضاف أنه سيتم اتخاذ الاجراء القانوني والإداري بحق السائق وحجز المركبة للمدة القانونية في احدى ساحات الحجز.