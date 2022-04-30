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السبت، 30-04-2022 03:43 م

الأشغال: غرف الطوارىء تزامنا مع الظرف الجوي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، عن تفعيل غرفة الطوارئ المركزية وغرف الطوارئ التابعة لها بمختلف محافظات المملكة، تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة.

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وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة والظروف الجوية المتوقعة خلال الايام القادمة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة والمزودة بالمعدات الاليات اللازمة، مشيرة إلى أنه تم التعميم على المديريات والمكاتب التابعة لها لاجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة.


وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

 

كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:


ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223).
طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111).
غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187).
غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366) .
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273).
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291).
غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012).


 




 

 


 

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