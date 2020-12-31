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الخميس، 31-12-2020 06:18 م

طلاب أردنيون يطورون نظاماً للاستشعار عن بُعد

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الوكيل الاخباري - وفرّ صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، من خلال مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات، الدعم لمشروع تطوير نظام استشعار عن بُعد، لمجموعة من الطلاب من قسم الهندسة الكهربائية والاتصالات في الجامعة الألمانية الأردنية وذلك في إطار جهود الصندوق في المساهمة بتعزيز الإنتاجية الوطنية، ودعم الطاقات الشبابية في مجالات البحث العلمي.
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وتقوم فكرة المشروع، بحسب بيان صدر عن الصندوق اليوم الخميس، على توفير نظام مراقبة واستشعار عن بعد يمنح تقييما عن حال المنطقة المراد مراقبتها لصناع القرار.

وشارك المشروع الذي تم نشره في قاعدة بيانات IEEExplore العالمية في المؤتمر العلمي العالمي وهو المؤتمر الثاني للاتصالات للشرق الأوسط وشمال افريقيا IEEE MENACOMM 2019.

وأوضح مشرف المشروع، الدكتور علاء خليفة، إمكانية استخدام الجهاز في مجالات متعددة منها المجال الأمني، لإتاحته فرصة المراقبة عن بُعد، ومعاينة تواجد غازات سامة أو خطرة على وجود الإنسان.

وتابع خليفة حول استخداماته السلمية أنه "من الممكن الاستعانة به في مجالات متعددة، كالمجال الزراعي في مراقبة التربة والطقس والتحكم أيضاً، وبالتالي يصبح وسيلة لعمل ري ذكي للمناطق الزراعية، مما يساعد على تحسين المحصول الزراعي وتوفير المياه".

وأشار خليفة إلى الدعم الفني والمادي الذي قدمه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية للمشروع الذي مكنهم من شراء القطع والمعدات اللازمة لعمل التجارب والاختبارات من أجل الوصول إلى التصميم الأمثل للمشروع بشكل ميسر ودون أي تعقيدات.

وينفذ المشروع كل من الطلبة أشرف شتات، أوس عيسى، حازم قادري، وزيد سكجها.

يُذكر أن مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات ينفذه الصندوق منذ عام 2004 بالشراكة مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، من أجل توفير الأدوات اللازمة لطلبة الجامعات الأردنية نحو الإبداع والابتكار، وتقديم الدعم لتنفيذ مشاريعهم وأبحاثهم بما يساهم في خلق مجتمع منتج وفاعل في النواحي العلمية والتعليمية.

 




 

 


 

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