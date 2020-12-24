انتهاء امتحان الشامل للدورة الشتوية اليوم

الوكيل الإخباري - تنتهي امتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورتها الشتوية للعام 2021، اليوم الخميس، والتي بدأت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ، إذ أن 5212 طالبا وطالبة موزعين على 13 مركز امتحان، سيتقدمون للامتحان النظري اليوم من خلال الورقة الثالثة.

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وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات، عبدالله الزعبي، إن عدد الطلبة المشتركين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" بلغ 8916 طالبا وطالبة، حيث جرى وفق إجراءات الصحة والسلامة العامة للحفاظ على الطلبة.



وتقدم للامتحان العملي خلال الفترة من 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ولغاية 19 من الشهر ذاته 3704 طالبا وطالبة، من ٤٧ كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة، حيث تغيب عن الامتحان (64) طالبا وطالبة 3 منهم لإصابتهم بفيروس كورونا.

وعقدت الامتحانات النظرية، خلال الفترة من 17 كانون الثاني/ ديسمبر ولغاية 24 من الشهر ذاته، بمشاركة 5212 طالبا وطالبة موزعين على 13 مركز امتحان، وتم زيادة عدد المختبرات المجهّــزة لعقد الامتحان إلى 82 مختبرا لضمان التباعد اللازم وفق البروتوكول الصحي المتبع.



وقد تم اعتماد (32) مركزاً للامتحان العملي الذي يشارك فيه (140) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (450) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

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