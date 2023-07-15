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السبت، 15-07-2023 11:47 ص

طلبة توجيهي: امتحان الحاسوب اليوم سهل ومباشر

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الوكيل الاخباري - قال طلبة ثانوية عامة " توجيهي" من الفرعي الأدبي والعلمي إن امتحان مبحث الحاسوب اليوم سهل ومباشر.اضافة اعلان


وأضافوا اليوم السبت لـ"الوكيل الإخباري" أن وقت الامتحان كان كافياً وأن الأسئلة جميعها من داخل المنهاج .

وتوجه اليوم 73067 طالبًا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه السادس، وذلك من أصل 189410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.


 




 

 


 

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