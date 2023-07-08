هذا ما فعله رجال الدفاع المدني مع طالب توجيهي في المفرق خلال الامتحان

الوكيل الإخباري - قال مدير دفاع مدني المفرق العقيد عمران الحمايدة ان نشامى الدفاع المدني في محافظة المفرق قد تعاملوا مع حالة مرضية طارئة لطالب توجيهي لديه نقص "اوكسجين" كونه يعاني من الربو الحاد وتم تقديم الإسعافات اللازمة له قبل بداية الإمتحان.

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وأضاف العقيد الحمايدة في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام أنه قد تم توفير سيارة دفاع مدني مزودة بجهاز محمول لتوليد الأوكسجين مع كادر إسعافي كامل بساحة المدرسة وعلى أهبة الإستعداد في حال تطلب الأمر تزويد الطالب بالاوكسجين اثناء الامتحان بعد ان تم تثبيت جهاز قياس نسبة الأوكسجين على أحد أصابعه بطريقة لا تعيق قدرته على تقديم الإمتحان بالتعاون مع القائمين على القاعة الإمتحانية من كوادر وزارة التربية والتعليم.



وثمن الدكتور جميل البكار مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية في حديثه لمندوب الإذاعة بمحافظة المفرق الجهود التي تبذلها كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية للتسهيل على الطلبة ليتمكنوا من تقديم امتحانات الثانوية العامة بسهولة ويسر وبظروف صحية سليمة.