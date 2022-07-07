طلبة توجيهي حول امتحان الرياضيات : مستوى الأسئلة متوسط والوقت غير كافِ

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

تفاوتت آراء طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" للفرعين الأدبي والعلمي حول امتحان الرياضيات الورقة الأولى اليوم الخميس .

اضافة اعلان



قال طلبة توجيهي فرع العلمي لـ "الوكيل الإخباري " إن الامتحان أسئلة الرياضيات متوسطة ما بين السهولة والصعوبة .



وأضاف آخرون من الفرع العلمي أن الوقت غير كافي لحل جميع الأسئلة وأن الأسئلة لا تراعي الفروقات الفردية بين الطلبة .



ومن ناحية آخرى قال طلبة توجيهي فرع الأدبي إن امتحان الرياضيات سهل ومباشر منوهين أن وقت الامتحان كافٍ.



وتقدم اليوم نحو 155 ألف طالب وطالبة لامتحان الرياضيات لكافة الفروع الأكاديمية والمهنية.

