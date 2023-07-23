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الأحد، 23-07-2023 12:53 م

طلبة توجيهي علمي: امتحان الأحياء اليوم مستواه من سهل الى متوسط

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الوكيل الاخباري - قال طلبة ثانوية عامة " توجيهي" من الفرع العلمي إن امتحان مبحث العلوم الحياتية مستواه من سهل الى متوسط .

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وأضافوا اليوم الاحد لـ"الوكيل الإخباري" أن وقت الامتحان كان كافياً وأن الأسئلة جميعها تراعي الفروق الفردية .


ونوه طلبة توجيهي العلمي أن امتحان الاحياء اليوم أسهل من امتحان الكيمياء الذي قدموه الخميس الماضي .


وتوجه الأحد، 149494 طالبًا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه العاشر ما قبل الأخير، وذلك من أصل 189410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.


 




 

 


 

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