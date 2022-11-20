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الأحد، 20-11-2022 02:15 م

قيادة القوة الأمنية الأردنية في قطر: نبذل كل طاقاتنا للمشاركة بإنجاح كأس العالم تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة

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الوكيل الإخباري - أكّدت قيادة القوة الأردنية المشاركة في تأمين فعاليات كأس العالم قطر 2022، على المعنويات العالية والثقة التي تتمتع بها القوة الأردنية لتنفيذ واجباتها خلال البطولة بكفاءة واقتدار. اضافة اعلان


وتحدث العقيد عواد الشرفات، قائد قوة التفتيش الرياضي التابعة لقيادة القوة الأردنية، لإذاعة الأمن العام، قائلاً: نعمل بمعنوية عالية لتنفيذ التوجيهات الملكية الحكيمة، وبمتابعة حثيثة من قيادة الأمن العام، ونبذل كل طاقاتنا للمساهمة في إنجاح كأس العالم.

وأضاف الشرفات: نعاهد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن نواصل العمل كعهد جلالته بنا، النشامى الأصدق قولاً، والأخلص عملاً ، لافتاً إلى أن القوة الأردنية حملت وبكل فخر شرف مسؤولية تمثيل الأردن بهذا الحدث التاريخي الأول من نوعه في العالم العربي، وسنقدم كل خبراتنا وجهدنا لعكس الصورة المشرقة عن عروبتنا ونخوتنا في الوقوف الى جانب اشقائنا في قطر.

وتقدم العقيد الشرفات بالشكر لمدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، الذي يتابع شؤون القوة أولاً بأول وبشكل يومي للاطمئنان عليها والوقوف على جهودها المبذولة.

وأكّد الشرفات على أن القوة الأردنية عملت منذ وصولها إلى قطر بتنسيق عالٍ مع لجنة تأمين كأس العالم، ونفذت عدداً من التمارين التي تتضمن سيناريوهات وفرضيات متعددة قبل البدء بتنفيذ الخطط الأمنية التي تم وضعها بأساليب أمنية حديثة تمكنها من الاستجابة بكفاءة لكافة الأحداث والمجريات خلال الفعاليات.

ولفت الشرفات إلى أن القوة الأردنية هي الأكبر عدداً بين الدول المشاركة بتأمين فعاليات المونديال من نشامى ونشميات الأمن العام، وقد شارك جزء منها سابقاً بتأمين بطولة كأس العرب التي جرت العام الماضي في قطر، ولديها من القدرات والخبرات الطويلة في أمن الملاعب ما يمكنها من العمل بكفاءة وقدرة عالية، لأداء الواجبات الخاصة بالملاعب الرياضية والمنشآت.

وأشاد الشرفات بالأشقاء في قطر والذين أظهروا كرماً عربياً أصيلاً في حسن تعاونهم مع القوة الأردنية، مشيراً إلى التنسيق عالي المستوى لا سيّما مع اللجنة الأمنية لكأس العالم.

 




 

 


 

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