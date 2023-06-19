طواقم المستشفى الميداني الأردني "غزة 75 " تباشر أعمالها

الوكيل الاخباري - باشرت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني (غزة/75) اليوم الاثنين، أعمالها باستقبال المراجعين والمرضى في قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم.



وقال قائد القوة العقيد الركن يحيى العنيزات، إن المستشفى يترجم حرص واهتمام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني، بالأهل والأشقاء في قطاع غزة، وذلك بتقديم يد العون والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم.



وأشار العنيزات، إلى أن طواقم المستشفى الطبية والفنية والإدارية باشرت أعمالها باستقبال المراجعين من مختلف الحالات المرضية، انطلاقاً من الدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة وتتبناه تجاه الأهل في قطاع غزة.

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