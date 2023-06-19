الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية عن العدوى الفيروسية بمستشفى الملك المؤسس

جامعة مؤتة تحتفل بتخريج طلبتها الدوليين

بدء دورة تدريبية حول استخدامات الأسمدة العضوية في الزرقاء

محاضرة في عجلون عن مهارات التفكير الإبداعي

توضيح هام من وزارة التربية لأولياء أمور طلبة المدارس

بلديتا جرش والمعراض تحددان مواقع بيع وذبح الأضاحي

الملك: حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة

مذكرة تعاون بين تجارة عمان وجمعية خبراء ضريبة الدخل

طواقم المستشفى الميداني الأردني "غزة 75 " تباشر أعمالها

الكرك: فاعليات تدعو إلى تعزيز ثقافة العمل السياسي والحزبي

الإثنين، 19-06-2023 06:48 م

طواقم المستشفى الميداني الأردني "غزة 75 " تباشر أعمالها

www


 الوكيل الاخباري - باشرت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني (غزة/75) اليوم الاثنين، أعمالها باستقبال المراجعين والمرضى في قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم.

وقال قائد القوة العقيد الركن يحيى العنيزات، إن المستشفى يترجم حرص واهتمام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني، بالأهل والأشقاء في قطاع غزة، وذلك بتقديم يد العون والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم.

وأشار العنيزات، إلى أن طواقم المستشفى الطبية والفنية والإدارية باشرت أعمالها باستقبال المراجعين من مختلف الحالات المرضية، انطلاقاً من الدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة وتتبناه تجاه الأهل في قطاع غزة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
eeettt

ورشة توعوية عن العدوى الفيروسية بمستشفى الملك المؤسس

rr

جامعة مؤتة تحتفل بتخريج طلبتها الدوليين

الزرقاء

بدء دورة تدريبية حول استخدامات الأسمدة العضوية في الزرقاء

wwww

محاضرة في عجلون عن مهارات التفكير الإبداعي

مدرسة

توضيح هام من وزارة التربية لأولياء أمور طلبة المدارس

6202318134853982032546

بلديتا جرش والمعراض تحددان مواقع بيع وذبح الأضاحي

أخبار متعلقة
نقابة-الأطباء

نقابة الأطباء تعلن عن فرصة عمل في الزرقاء

w

وفد من وزارة الصحة الفلسطينية يزور المستشفى الميداني الأردني غزة 74

8 (3)

مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب