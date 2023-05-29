وفد من وزارة الصحة الفلسطينية يزور المستشفى الميداني الأردني غزة 74



الوكيل الاخباري - زار وفد من وزارة الصحة الفلسطينية برئاسة مدير التعاون الدولي الدكتور مروان أبو سعدة، اليوم الاثنين، المستشفى الميداني الأردني غزة/74، وكان في استقباله قائد قوة المستشفى العقيد الركن سمير القادري.



وأشاد أبو سعدة، بالمواقف الأردنية المشرفة ممثلة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني دعماً للأهل في قطاع غزة، وبمستوى الخدمات الطبية المميزة التي يقدمها المستشفى للمرضى، مثمناً المكارم الملكية لمساعدة أهالي القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

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