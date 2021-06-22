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الثلاثاء، 22-06-2021 03:38 م

عائلة الطفلة اللبنانية تشكر الملك بعد تكفّله بعلاج ابنتها في الأردن

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الوكيل الإخباري - قدّم وفد من عائلة الكسار اللبنانية، الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على المبادرة الإنسانية الطيبة بالتكفل بمعالجة الطفلة سهيلة الكسار التي أصيبت برصاصة طائشة أمام منزلها في بلدة ببنين العكارية شمالي لبنان، وتم نقلها إلى الأردن لاستكمال علاجها نظراً لوضعها الحرج.اضافة اعلان


والتقى الوفد، الذي ضم رئيس بلدية ببنين- العبدة، كفاح الكسار، ورئيس اتحاد روابط مخاتير عكار، زاهر الكسار، وجد الطفلة ووجهاء العائلة، الثلاثاء، السفير الأردني في بيروت، وليد الحديد في مبنى السفارة، وسلموه خطاب شكر إلى جلالة الملك، سائلين المولى أن “يديم الأردن بعطاءاته وخيره للعالم العربي والإسلامي”.

وكان جلالة الملك وجّه في السادس عشر من الشهر الحالي بإرسال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية لإخلاء الطفلة اللبنانية سهيلة.

 




 

 


 

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