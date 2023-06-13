عاصفة غبارية في العقبة- فيديو

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية إن عاصفة غبارية في محافظة العقبة اليوم الثلاثاء اثر تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

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وحذرت الارصاد الجوية من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احياناً على الطرق الصحراوية.

وتتحول الاجواء تدريجيا الى مغبرة في العديد من مناطق المملكة حيث تنخفض مدى الرؤية الافقية بشكل واضح وقد تنعدم احيانا في بعض المناطق مع بقاء فرصة خلال ساعات الليل في المناطق الشرقية لسقوط زخات متفرقة من المطر، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا .