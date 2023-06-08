الأمن يحذر من الحالة الـجوية

الوكيل الإخباري - دعت مديرية الأمن العام الى اتباع الاجراءات الوقائية اللازمة، في ظل حال عدم الاستقرار الجوي المتوقعة مساء اليوم ونهار غد الجمعة.

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وحذرت مديرية الأمن العام من تدني الرؤية الأفقية على الطرق في المناطق الجنوبية والشرقية بسبب الأجواء المغبرة، والزخات الرعدية المتفرقة بين الحين والآخر والتي قد تؤدي إلى تشكل السيول بشكل مفاجئ في بعض المناطق.



ودعت مديرية الأمن العام، الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية ، للاحتفاظ بالعلاجات الخاصة، وتجنب السرعات العالية على الطرق، مهيبة بالجميع التعاون مع الدوريات المنتشرة والمتواجدين للدلالة والإرشاد، والاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك .