الجمعة 05-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 05-02-2021 09:19 م

عبيدات : إذا لم تكن النتائج كما نرجو سنعود إلى إغلاق المدارس

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة، نذير عبيدات، مساء الجمعة، إن الأردن تعاقد مع شركة فايزر على تزويده بمليون و200 ألف جرعة، كما تم اليوم الموافقة على زيادة الكمية المعطاة من قبل شركة فايزر بعدد مليون جرعة، ستتوفر بعد شهر أيار القادم.
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وأضاف عبيدات، خلال استضافته عبر برنامج ستون دقيقة، أن الأردن لديه اتفاقية من كوفاكس لتزويده بمليوني جرعة، ومع بعض الجهات بـ 250 ألف جرعة، وهناك موافقة مع شركة أخرى تصل إلى 70 ألف جرعة.

وأوضح أن وزارة الصحة ستعمل على التأكد من أن البروتكول يطبق كما هو مطلوب في المدارس.

وأكد عبيدات: “إذا لم تكن النتائج كما نرجو سنعود إلى الأولوية الرئيسة للحكومة وهي الصحة، بالإغلاق.”

وشدد مجددا عبيدات أن الحظر الشامل غير وارد مبيناً “حتى عندما كنا في أوج وذروة الحالات لم نلجأ للحظر الشامل بل ذهبنا لإجراءات معينة وبقيت قطاعات مفتوحة”.

 




 

 


 

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