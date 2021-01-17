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قرارات لوزير الصحة نذير عبيدات

الأحد، 17-01-2021 09:15 م

قرارات لوزير الصحة نذير عبيدات

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 الوكيل الاخباري - قرر وزير الصحة، نذير عبيدات، تكليف الدكتور كمال محمود الحوراني، ليعمل مديرا لمستشفى العقبة الميداني، بالإضافة إلى وظيفته.
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كما قرر عبيدات، تكليف الدكتور أنس حسين أبو خليل، ليعمل رئيسا للقسم الفني لمستشفى العقبة الميداني، بالإضافة إلى وظيفته.

وجرى أيضا، تكليف الدكتور عمر علي الهنداوي، ليعمل رئيسا لقسم الخدمات والتزويد، في مستشفى العقبة الميداني، بالإضافة إلى وظيفته.

وكلف عبيدات، الممرضة القانونية، كفاح عبد الحميد المحيسن، لتعمل رئيسا لقسم التمريض في مستشفى العقبة الميداني، بالإضاف إلى وظيفتها.

 




 

 


 

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