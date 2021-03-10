عبيدات: هذا الشهر سيكون صعباً

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة، نذير عبيدات، مساء الأربعاء، إن الأردن يمر في وضع وبائي دقيق، ولا بد من التعامل معه بكل جديّة وبما يحفظ أرواح المواطنين.وأضاف عبيدات، خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أنه من المتوقع أن تزيد أعداد الإصابات عن ثمانية آلاف، مستدركا أن عدد حالات العدوى ربما يكون أكثر من ذلك بكثير.وبيّن أن شهر آذار سيكون شهرا صعبا، مضيفا أن "علينا مواجهته معا (..) والأسابيع القادمة ستكون مهمة ويجب التعامل معها بجدية".وأشار عبيدات، إلى أنه لا يمكن السماح للفيروس بالانتشار، لذلك اتخذت الحكومة إجراءات تهدف إلى خلق التباعد بين المواطنين، والحد من حركتهم قدر المستطاع.