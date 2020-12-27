عبيدات يوضح حول الحظر الشامل وعودة المدارس بعد وصول سلالة كورونا الجديدة

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أنه لا يوجد ما يثبت أن الفيروس المتحور يسبب إصابات أو وفيات أكثر من الفيروس الأول.ولفت وزير الصحة، إلى أن مليون جرعة لقاح ضد كورونا ستصل الأردن من شركة فايزر الأمريكية لكن على دفعات.وقال إن الأردن سيستقبل أولى لقاحات فيروس كورونا نهاية شهر كانون ثاني أو أول شهر شباط .وقال الوزير "سنستمر بدراسة الإجراءات والحظر بشكل دوري حسب الحالة الوبائية ومدى التزام المواطنين" مشيرا إلى أن أي قرار بفتح القطاعات المغلقة سيكون بناء على تطورات الوضع الوبائي.وحول موضوع المدارس، قال إن عودة المدارس تدرس حسب الوضع الوبائي، وإن حدث ذلك فستكون أيضا بشكل تدريجي بمعنى أن لا يكون كل الطلبة متواجدين في مدارسهم، وضمن بروتوكول، كما أن وزارة التربية وبالتعاون مع وزارة الصحة تعمل على إعادة النظر بالبروتوكول.وقال إن أولوية العودة للصفوف الأولى الثلاث وللتوجيهي وبشكل تدريجي بمعنى 50 بالمائة وجاهي، و50 بالمائة عن بُعد، مؤكداً أن كل ذلك منوط بالوضع الوبائي.وأضاف "لا نستطيع القول الآن أن المدارس ستعود لأنها ستبدأ في شهر شباط، ولا نعلم كيف سيكون الوضع الوبائي في ذلك الوقت، لكن عودة الطلبة الى المدارس في ظل الوضع الحالي، سيكون لها انعكاسات سلبية".