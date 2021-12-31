عجلون: إجراءات مكثفة للتعامل مع تطورات الحالة الوبائية

الوكيل الاخباري - قال محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور إن المحافظة اتخذت إجراءات مكثفة للتعامل مع تطورات الحالة الوبائية التي فرضتها جائحة كورونا .



وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه سيتم العمل بهذه الإجراءات اعتبارا من يوم غد السبت تطبيقا لأمر الدفاع (35) مبينا أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المواطنين وضمان سلامتهم في ظل استمرار انتشار الفيروس.



وأشار الجبور إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات لممثلي الدوائر والأجهزة الرسمية المعنية والبلديات لمتابعة تطبيق أمر الدفاع (35) وتم تعميمه على الهيئات التطوعية والقطاعين العام والخاص بحيث لا يسمح لأي موظف بالالتحاق بالعمل إلا أن يكون قد تلقى مطعوم كورونا .

اضافة اعلان