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الجمعة، 03-12-2021 10:38 م

وزير الاوقاف يوجه بفتح تحقيق بخصوص خطيب مسجد مصاب بكورونا

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة المعنيين في الوزارة الى فتح تحقيق حول صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية من قيام إمام وخطيب بأحد المساجد التابعة لمديرية أوقاف أربد الأولى بالقاء خطبة الجمعة وهو مصاب بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها مساء اليوم الجمعة إن الوزارة فتحت تحقيقا حول ما يتم تداوله وجددت التأكيد على ما جاء في تعاميم سابقة لمدراء مديريات الاوقاف بالمملكة وجميع كوادرها من أئمة وخطباء واداريين وواعظات ومؤذنين بالالتزام بكافة اجراءات البروتكول عند الاصابة بكورونا بما في ذلك الحجر المنزلي تجنبا لتعريض الآخرين للعدوى.

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