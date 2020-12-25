الجمعة 25-12-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة : الاعلان عن اجراءات تخفيفية خلال أيام

الصحة البريطانية: 570 وفاة و32725 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر: تسجيل 9 وفيات و434 إصابة جديدة بكورونا

تونس: 49 وفاة و1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا تسجل 16 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية : 9 وفيات و 178 إصابة جديدة بكورونا

الكويت: 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عجلون: اغلاق 8 مقالع حجرية مخالفة وانذار عدد اخر

روسيا : 563 وفاة و 29018 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عجلون :الهلال الأحمر يعلن عن بدء استقبال طلبات الأيتام

الجمعة، 25-12-2020 07:51 م

عجلون: اغلاق 8 مقالع حجرية مخالفة وانذار عدد اخر

12202015175224279967504


الوكيل الاخباري - تشكل المقالع الحجرية المنتشرة في عدد من مناطق محافظة عجلون خطرا على السلامة العامة والبيئة بسبب أعمال الحفر العميقة والتي تؤثر سلبا على التنوع الحيوي وتغيير تضاريس البيئة الطبيعية .
اضافة اعلان

وطالب عدد من سكان المحافظة والمهتمين بالشأن البيئي والسياحي الجهات المعنية العمل على إلزام اصحاب المقالع بإعادة تأهيلها والاستفادة منها للغايات الزراعية واستمرارية تكثيف الرقابة على هذه المقالع ومتابعتها، خاصة وأنها من البؤر البيئية الساخنة .

وقال المهندس الزراعي ماهر عباسي، ان ملف المقالع الحجرية من اكثر التحديات التي تهدد الطبيعة والبيئة في محافظة عجلون وخاصة التي تعمل بدون ترخيص وبشكل عشوائي، ناهيك عن اضرار مخلفاتها التي تتعرض للانجراف في حالات الهطول المطري الامر الذي يستدعي اتخاذ المزيد من التدابير وتكثيف الرقابة وتشديد العقوبات للحد من آثاره السلبية على البيئة والسلامة والتنمية.

واكد عضو جمعية الكوكب الاخضر لحماية البيئي محمود يوسف، أن معالجة ذلك الواقع يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة ومخاطبة الجهات المعنية لإلزام أصحابها بالعمل على إعادة تأهيلها بعد انتهاء عملها وفقا للقانون وبما يحقق ويخدم المصلحة العامة ويحافظ على طبيعة المحافظة وميزاتها البيئية .

بدوره، اكد محافظ عجلون رئيس لجنة السلامة العامة سلمان نجادا لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان اللجنة وبالتعاون مع كوادر الادارة الملكية لحماية البيئة والشرطة البيئية واللجان المعنية تكثف جولاتها على المقالع للتأكد من عدم مخالفتها للتعليمات والقوانين للتخفيف من اثارها السلبية على المجاورين والبيئة .

واشار الى انه تم اغلاق 8 مقالع حجرية مخالفة وانذار عدد اخر من المقالع لتصويب اوضاعها وتلافي اخطار مخلفاتها التي قد تؤدي الى انهيارات وانجرافات تشكل خطرا على المواطنين .

واشار مدير البيئة في محافظتي عجلون وجرش المهندس محمد فريحات، ان المديرية تتابع المقالع والكسارات وخصوصا في ظل ورود شكاوى تتعلق بضرورة إزالة مخاطرها وخاصة التي تقع بالقرب من المناطق السكنية، حيث يتم التنسيب للجهات المعنية لتوجيه الانذارات او الايعاز بإغلاقها وخصوصا ان بقاء المقالع على حالها بعد الانتهاء منها دون إعادة تأهيلها يشوه الطبيعة ويضر بها .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220202315739417178054

الحكومة : الاعلان عن اجراءات تخفيفية خلال أيام

12202019182633122932519

عجلون :الهلال الأحمر يعلن عن بدء استقبال طلبات الأيتام

عبارة

أمين عمّان يؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع عبارة وسط البلد

راتب

قرار حكومي سار بشأن الرواتب يدخل حيز التنفيذ بعد أيام

11202012172638951244154

إيعاز عاجل من مدير الأمن العام

6

انتشار أمني خلال الحظر الشامل - صور

أخبار متعلقة
1

300 ألف دينار لإعادة تأهيل ملعب عجلون الرياضي

وزارة التربية والتعليم

عجلون: اختيار مدرسة حطين لتطبيق نظام الجودة المطور

-1514716960

بتوجيهات ملكية .. تسليم مساكن لأسر اردنية

11202025191742986063020

محافظ عجلون يدعو لمساندة جهود مكافحة كورونا

122020320535656657006

زراعة عجلون تدعو لاستثمار مياه الامطار لخدمة القطاع الزراعي

5f42d8c5505f2

تعليق دوام مالية عجلون ليومين