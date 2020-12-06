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الأحد، 06-12-2020 03:34 م

زراعة عجلون تدعو لاستثمار مياه الامطار لخدمة القطاع الزراعي

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الوكيل الاخباري –طالب عدد من المهتمين بالشأن الزراعي والبيئي في محافظة عجلون بضرورة استغلال اسطح المنازل خلال فصل الشتاء للحصاد المائي ووضعها في الآبار المنزلية لأنها توفر كميات كبيرة من المياه بإمكانها التقليل من كميات الضخ وبالتالي التخفيف من اثار اختلالات الطلب والعجز المائي الذي يؤثر على كافة القطاعات.
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واشار منسق مبادرة "ازرع" المهندس ماهر عباسي إلى أهمية استثمار الهطول المطري خلال فصل الشتاء خصوصا إن الطبيعة الجبلية لتضاريس محافظة عجلون والمتضمنة أودية تعلوها جبال مرتفعة تنساب منها كميات الأمطار في حالات الهطول وتجري في أودية منخفضة لا تمكن المزارعين من الاستفادة منها الامر الذي يتطلب زيادة مشاريع الحصاد المائي لاستثمار مياه الامطار خلال الصيف .

وبين المزارع محمد فريحات أهمية إقامة مشاريع مائية على شكل سدود كبيرة أو سدود ترابية أو مصائد مائية أو حتى على شكل حفر يمكن استغلالها لتجميع المياه فيها بحيث يلجأ إليها المزارعون لري بساتينهم ومحاصيلهم الزراعية في فصل الصيف.

وقال مدير زراعة عجلون المهندس رائد الشرمان لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن مشاريع الحصاد المائي التي تنفذها وزارة الزراعة جاءت على أشكال عديدة منها تقديم منح للمزارعين لإنشاء خزانات تجميع المياه، والتي تكون ضمن المزارع ويستفيد منها المزارعون، خصوصا أن الامطار الأخيرة وصلت الى اكثر من 120ملم ولها آثار ايجابية على المزروعات الموسمية او الحقلية والمراعي الطبيعية.

واشار رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إلى أن المجلس يعطي اهمية للنهوض بالقطاع الزراعي وخدمة المزارعين حيث جرى تخصيص 350 الف دينار من موازنة العام المقبل لتنفيذ 6 مشاريع زراعية.

 




 

 


 

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