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عجلون :الهلال الأحمر يعلن عن بدء استقبال طلبات الأيتام

الجمعة، 25-12-2020 07:45 م

عجلون :الهلال الأحمر يعلن عن بدء استقبال طلبات الأيتام

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الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الاحمر الأردني فرع عجلون عن بدء تسجيل واستقبال طلبات الأيتام.
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وقالت رئيسة لجنة فرع الهلال في عجلون نبيهه السمردلي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، أن استقبال طلبات الأيتام سيبدأ يوم الخميس 31 كانون الاول من العاشرة صباحا ولغاية الثانية ظهرا في فرع الهلال بالقرب من مبنى محافظه عجلون وذلك ضمن مشروع كفالات الايتام ضمن الاشتراطات الصحية والوقائية.

ودعت الأيتام ممن تنطبق عليهم الشروط التالية لتقديم الطلبات، وهي: ان يكون اردني الجنسية أو من أبناء الأردنيات ويكفل الطفل يتيم الأب او يتيم الأب والأمويقبل الطفل اليتيم حديث الولادة على ان لا يتجاوز السنة الثانية عشرة من عمره مواليد (2008 ولغاية 2020).

واكدت ضرورة إحضار الأوراق الثبوتية المطلوبة من الوصي الشرعي فقط، وهي صورة عن شهادة ميلاد اليتيم وشهادة الوفاة وحجة الوصاية او حجة الولاية و دفتر العائلة وبطاقة أحوال الوصي الشرعي وبطاقة الأحوال للأم.

وبينت انه بخصوص أبناء الأردنيات احضار الهوية الصفراء وصورة شخصية حجم صغير لليتيم عدد (2) و اصول الأوراق الثبوتية للمطابقة، مشيره انه لن يقبل اي طلب غير مستوف للشروط وتقديم الطلبات فقط عن طريق صاحب العلاقة.

 




 

 


 

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