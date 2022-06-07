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الثلاثاء، 07-06-2022 05:54 م

عجلون: تخريج دورة أصدقاء الأمن العام ضمن مشروع بنيان

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - اختتمت مدرسة براعم الزيتونة الخاصة، اليوم الثلاثاء، في محافظة عجلون، دورة أصدقاء الأمن العام، ضمن مشروع بنيان، بالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية في مركز أمن كفرنجة.

وقال مدير المدرسة، محمد فريحات، إن هذه الدورات تصقل الخبرات والمهارات للطلبة، سيما وأن الدورة تشتمل على التعريف بأمور أمنية ومجتمعية، مثمنا هذه الشراكة المجتمعية والجهود المبذولة من قبل الأمن العام من خلال أقسام الشرطة المجتمعية بتعميم الفائدة والمعرفة على جميع الفئات المجتمعية.

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