عجلون : افتتاح المرحلة الثانية من مشروع أصوات من أجل الديموقراطية

الوكيل الاخباري - بدأت، اليوم الاثنين في محافظة عجلون، فعاليات تدريب متخصص لبناء قدرات القادة الشباب حول الحوكمة والحكم الديموقراطي التشاركي والمساءلة للإدارة المحلية ضمن مشروع "أصوات من أجل الديموقراطية نحو مشاركة عادلة للمجتمع في الريف"، بمشاركة 22 من الشباب والشابات الناشطين.



وقال الخبير في التنمية والمحلية والحوكمة محمد قضاة إن التدريب الذي سيستمر لمدة أربعة أيام سيتناول موضوعات فهم السياسات العامة وتقديم التوصيات الإصلاحية للحكم المحلي من منظور الشباب ورصد وتقييم فاعلية الخدمات التي تقدمها المجالس البلدية واللامركزية، وأشكال المشاركة السياسية في عمليات صنع القرار ضمن إطار مجالس الإدارة المحلية.

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