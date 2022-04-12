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الثلاثاء، 12-04-2022 12:51 م

عجلون: عروض فلكلورية وشعبية في اليوم التاسع من رمضانيات

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الوكيل الإخباري - تواصلت، أمس الاثنين، على أرض معسكر الحسين للشباب بمحافظة عجلون، فعاليات رمضانيات وسط حضور ومشاركة متميزة من قبل ابناء المحافظة.

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وقال مدير الثقافة سامر فريحات إن الأمسيات في يومها التاسع تركزت على العروض الفلكلورية والشعبية التي تحاكي الاصالة والتاريخ وتعبر عن العراقة التي تتميز بها محافظة عجلون، اضافة الى الانشطة الترفيهية للأطفال قدمها بلال الزيتاوي وجلال بني نصر.


وبين ان أهم ما يميز الرمضانيات هو البازارات الخيرية وعرض المنتوجات التي تتيح للزائر التسوق وبالتالي تحقق عائدا اقتصاديا للجمعيات، مشيرا إلى أهمية المشاركة في رمضانيات التي تعد متنفسا للعائلات خلال الشهر الفضيل، بأجواء من الفرح والسرور.

 




 

 


 

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