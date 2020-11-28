عجلون .. مبادرة إنسانية بدأت بموقف أثار شفقة تاجر خضار وفواكه

الوكيل الإخباري - في مبادرة إنسانية ولفتة اجتماعية ، قام المواطن خالد العرود من سكان منطقة حلاوة في محافظة عجلون ، بطرح مبادرة "حبة حبة من كل كيلو" ، في سبيل تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في المنطقة.

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وكشف العرود عن السبب الذي حدا به لإطلاق مبادرته ، وذلك من خلال موقف لطفل كان يتواجد أمام محل بيع الخضار والفواكه الذي يملكه - العرود- ، وكان ينظر إلى عدد من الأصناف ، ويطلب من والده شراءها ، إلا أنّ ضيق الحال لم يُمكّنه من ذلك.

وأوضح في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه قام بالتوجّــه إلى الشخص ، ليناوله بعض تلك الأصناف ، إلا أنه رفض ذلك "حرجا منه" .

وقال العرود " لقد اثارني الموقف ،واستعطفني الطفل ، وبعدها قمت بالمبادرة ، التي تتمثل بتبرّع المواطنين بحبّة واحدة من كل "كيلو" يقومون بشرائها، وبعدها يتم توزيعها على أهالي المنطقة الذين يستحقون ذلك، بعد تجميعها ".

ولفت ، أن هذه المبادرة لاقت رواجا بين عدد من الأهالي ، حيث بدأت الأربعاء الماضي، وتم توزيع عدد من الأصناف على عائلات "ميسورة الحال".

وتمنّى العرود أن تلقى هذه المبادرة ، امتدادا بمختلف مناطق المملكة ، نتيجة لحاجة كثيرين لمدّ يدّ العون والمساعدة لهم ، في ظلّ جائحة كورونا ، التي باتت تلقي بظلالها على الكثير من العائلات الأردنية .

"حبة حبة من كل كيلو" ، مبادرة تستــحق أن تذكر ، فقد بدأت بموقف استفزّ عاطفة تاجر يبيع الخضار والفواكه في محل بسيط ومتواضع ، ما جعله يستلهم فكرته من أجل مساعدة الآخــرين، فبات محطّ إعجاب الكثيرين من المواطنين ، لانتمائه بوطنيته ، تحت مظلة المسؤولية المجتمعية .

فـ"لله در مواطن ،قلبه على وطنه وعلى من حوله "، وليكن شعار كل أردني قول الله - جلّ وعلا- "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ".

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