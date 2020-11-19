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الخميس، 19-11-2020 07:39 م

عجلون:مطالب بتكثيف الرقابة على الالتزام بالاجراءات الصحية

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الوكيل الاخباري – طالب عدد من أبناء محافظة عجلون الجهات المعنية من لجان السلامة العامة بتكثيف الرقابة على الإلتزام بالأوامر والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الصحية للحد تداعيات تفشي فيروس كوورنا.
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واكد رئيس فرع نقابة المهندسين في عجلون المهندس خالد العنانزه أهمية تحمل الجميع مسؤولياتهم من خلال الالتزام بأوامر الدفاع والتعليمات الحكومية وإشتراطات الصحة والسلامة العامة المتمثلة بالتباعد والإبتعاد عن التجمعات وإرتداء الكمامات والقفازات وعدم المصافحة حفاظًا على سلامتهم.

وبين عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي عامر المومني ضرورة تشديد الرقابة على مختلف المؤسسات والمحلات والاسواق التي تشهد تجمعات من قبل المواطنين لمنع المخالفات والتقيد بالشروط الصحية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

بدوره، اكد محافظ عجلون سلمان النجادا لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ضرورة التعامل مع الحالة الوبائية بجدية وخاصة في ظل تزايد اعداد الاصابات بالفيروس بمختلف مناطق المحافظة.

وأشار النجادا إلى اهمية تعاون الجميع مع كافة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية والالتزام بالاجراءات والتعليمات الصحية حفاظًا على سلامتهم، لافتا إلى أن اللجنة تنفذ جولات مستمرة على مختلف المحلات والاسواق وتتابع على مدار الساعة مدى التقيد وتطبيق أوامر الدفاع بحزم من أجل سلامة الجميع.

ودعا مدير مديرية الشؤون الصحية الدكتور تيسير عناب المواطنين إلى اتباع السلوكيات الصحية السليمة والالتزام بالاجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

 




 

 


 

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