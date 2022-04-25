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الإثنين، 25-04-2022 09:59 م

عجلون : ورشة توعوية حول تزويج الأطفال

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية معهد "تضامن" النساء بالتعاون مع جمعية "عين جنا" الخيرية واتحاد الجمعيات الخيرية، اليوم الاثنين في قاعة الاتحاد، ورشة توعوية ضمن الحملة الوطنية لمحاربة تزويج الأطفال.

وقالت المحامية علا القضاة إن تنفيذ مثل هذه الورش يأتي في إطار مشروع توفير الخدمات الصحية والحماية المستدامة للاجئين السورين وأعضاء المجتمعات المضيفة من الفئات الأكثر هشاشة في الأردن بالشراكة مع اللجنة الدولية للإغاثة (IRC) بهدف نشر الوعي بأهمية نشر وتعريف المجتمع بمخاطر الزواج المبكر وآثاره الصحية والنفسية على الفتاة ومدى تأثير ذلك على التنمية المجتمعية.

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