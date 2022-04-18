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الإثنين، 18-04-2022 08:38 م

إنقاذ طفلة من إستنشاق جسم غريب في مستشفيات البشير

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الوكيل الاخباري - أنقذ أخصائي جراحة الأطفال في مستشفيات البشير الدكتور علي الشوبكي يوم أمس الطفلة مريم ذات الخمس سنوات والتي كانت تعاني من استنشاق جسم غريب في القصبات الهوائية  .

وقال الشوبكي أن الطفلة مريم استنشقت جسم غريب ( حبة بزر) منذ 8 شهور وكانت تعاني من التهابات متكررة في الصدر وضيق في التنفس وراجعت عدة مراكز طبية وأطباء وطوارئ لأخذ علاجات طبية فقط ولم يتم تشخيصها بالشكل الصحيح .

وأضاف الشوبكي أن المريضة أُدخلت يوم أمس إلى قسم جراحة الاطفال وتم تشخيصها بإجراء تنظير وإخراج الجسم الغريب من القصبات الهوائية وهي الآن بحالة صحية جيدة .

وذكر الشوبكي أن هذه الحالات تتكرر يوميا ويتم إدخالها في مستشفى البشير وإجراء عمليات تنظير بشكل يومي وقال أن هناك حالات تسببت في موت أطفال لم يتمكنوا من الوصول لغرفة العمليات لإجراء التنظير القصبي .

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