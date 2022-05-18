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الأربعاء، 18-05-2022 05:18 م

اجتماع تنسيقي لمكافحة حرائق الغابات والأعشاب الجافة في إربد

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الوكيل الاخباري - بحث اجتماع تنسيقي عقد في محافظة إربد، اليوم الأربعاء، برئاسة المحافظ رضوان العتوم وضم مدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الخدماتية المعنية بمكافحة حرائق الغابات والأعشاب الجافة، تفاصيل خطة لمواجهة ازدياد حرائق الغابات في فصل الصيف.

ووجه العتوم الحكام الإداريين في المحافظة للتنسيق مع مدراء الزراعة لإجراء مسح ميداني للغابات والمناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، مبينا أهمية المحافظة على الغطاء النباتي وضرورته للحفاظ على الطبيعة الخضراء التي تتمتع بها المحافظة.

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