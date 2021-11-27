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عجلون: ورشة حول معايير تحكيم مسابقتي الإبداع الأدبي وتحدي القراءة

السبت، 27-11-2021 05:49 م

عجلون: ورشة حول معايير تحكيم مسابقتي الإبداع الأدبي وتحدي القراءة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - عقدت مديرية تربية محافظة عجلون في مدرسة عجلون الثانوية للبنات، اليوم السبت، ورشة تدريبية لمعلمي اللغة العربية حول أسس ومعايير التحكيم في مسابقة "الإبداع الأدبي" للغة العربية ومسابقة "تحدي القراءة العربي".

وقال مدير التربية سامي شديفات إن الورشة تأتي تنفيذا لخطة قسم النشاطات التربوية في المديرية لنخبة من معلمي ومعلمات اللغة العربية من مدارس المحافظة لتعريفهم بمعايير التحكيم في المسابقة وكيفية مراعاة الشروط المعتمدة.

وأشارت منسقتا الورشة رهام العبود والدكتورة فردوس بني عطا إلى محاور تحكيم مسابقتي "تحدي القراءة" و"الإبداع الأدبي" (القصة والمقالة والشعر والخطابة)، وفقا لنماذج التحكيم المعتمدة، وسردها بأدق التفاصيل بغية النهوض بواقع مشاركات الطلبة داخل مدارسهم وتعزيز قيم المنافسة بأسلوب علمي وشفاف.

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