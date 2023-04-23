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الأحد، 23-04-2023 05:06 م

عجلون: 30 ألف زائر للمواقع السياحية والأثرية خلال عطلة العيد

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد زوار المواقع السياحية والأثرية والغابات الحرجية في محافظة عجلون من المواطنين والسياح العرب والأجانب منذ بداية عطلة عيد الفطر وحتى اليوم الأحد نحو 30 ألف زائر .اضافة اعلان


وقال مدير السياحة في المحافظة محمد الديك إن المحافظة شهدت أعداداً سياحية كبيرة من قبل الزوار خلال عطلة عيد الفطر نتيجة الأجواء اللطيفة التي تتميز بها المحافظة، مشيراً إلى أن الحركة السياحية النشطة شملت المواقع الأثرية والمرافق السياحية والبيئية، كقلعة عجلون الأثرية ومحميتها وأودية راجب وعرجان وكفرنجة ومخيم راسون ومنطقة اشتفينا السياحية.

وأضاف الديك، أن قلعة عجلون شهدت حركة سياحية نشطة، مبيناً أن وزارة السياحة ومن خلال برنامج أردننا جنة عمل على توفير الدعم للسياح بهدف تشجيع السياحة الداخلية والتسهيل على العائلة الأردنية قضاء عطلة سياحية وبأسعار مناسبة.

وأكد، أن المديرية رفعت جاهزيتها لمتابعة واستقبال السياح وإقامة الأنشطة والبرامج السياحية التي تساهم في التشجيع على السياحة وتقديم خدمات سياحية مميزة واستقبال الزوار والسياح من الداخل والخارج.

 




 

 


 

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