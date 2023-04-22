عمان: تواصل فعاليات وأنشطة رمضانيات 2023

الوكيل الاخباري - تواصلت مساء اليوم السبت في المدرج الروماني في عمان فعاليات وأنشطة رمضانيات 2023 بالتعاون بين وزارات الاتصال الحكومي، والداخلية، والسياحة والآثار ، والثقافة.

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واشتمل اليوم الذي شهد حضورا لافتا من المواطنين على فعاليات الرسم على الوجوه وعدة عروض بهلوانية وحفلات غنائية وطنية للفنانة زين عوض وفلكلورية وحفلة لفرقة السلط أصالة وتراث.



كما تضمن أنشطة ثقافية ومسابقات متنوعة وحفلات موسيقية وفنية وبازارات خيرية، تشكل جميعها قيم إنسانية ودينية واجتماعية.



ويهدف البرنامج الذي تستمر فعالياته أيام عيد الفطر المبارك إلى تهيئة أجواء من البهجة والسرور للمواطنين ، وتعزيز مفهوم التكافل والتواصل الاجتماعي، وإبراز المنتج الثقافي الأردني، واكتشاف المواهب الشابة.



يشار أن برنامج رمضانيات انطلقت فعالياته عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم ، في جميع محافظات المملكة،في عدد من المناطق السياحية والساحات العامة والملاعب الرياضية المحددة لذات الغرض.

