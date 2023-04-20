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الخميس، 20-04-2023 02:37 م

رئيس تجارة الأردن: حركة تسوق مقبولة متفاوتة من منطقة لأخرى

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن السوق المحلية تشهد حركة تسوق مقبولة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد، لكنها متفاوتة من منطقة لأخرى بالعاصمة والمحافظات.اضافة اعلان



وقال الحاج توفيق "إن الأسواق بعموم المملكة شهدت حركة نشطة نسبيا لكنها لا زالت أقل من مواسم سابقة"، متوقعا أن تنشط أكثر مع ساعات مساء اليوم سيما على قطاعات الألبسة ومستلزمات العيد والحلويات.

وأضاف، "هناك حركة ازدحام بالأسواق الرئيسية، لكن حجم المبيعات لا يتناسب مع كميات البضائع المعروضة لدى القطاع التجاري الذي استعد جيدا لموسم العيد في محاولة لتعويض حالة تراجع النشاط التجاري لمختلف القطاعات منذ بداية العام الحالي".

ولفت الحاج توفيق إلى أن عمليات الشراء من خلال الطرود البريدية الانترنت يؤثر بشكل سلبي وواسع على التجارة التقليدية ومبيعات القطاعات التجارية التي تدفع رسوما وضرائب على البضائع والمواد التي تعرضها، إلى جانب كلف التشغيل الأخرى.

وبين رئيس الغرفة أن مستويات الأسعار للكثير من السلع كما كانت عليه العام الماضي، وليس هناك ارتفاعات خاصة الألبسة والأحذية"، مشيرا الى وجود عروض وتخفيضات أمام المتسوقين تناسب دخولهم.

 




 

 


 

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