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الإثنين، 22-02-2021 02:32 م

عروض وتخفيضات في الاستهلاكية المدنية

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، اليوم الاثنين، عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 200 سلعة بنسب متفاوتة تتراوح من 6 إلى 39 بالمائة بدءاً من يوم غد الثلاثاء وحتى 4 آذار المقبل.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاه في بيان صحافي، اليوم، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، البالغ عددها 67 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "الفيسبوك" للإطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.


وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.


وأكد القضاة أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها في الأسواق، مشدداً على أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها.

 

ودعا مرتادي أسواق المؤسسة بضرورة الإلتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق وتحميل تطبيق "أمان"، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.


-- (بترا)

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